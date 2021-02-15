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Билл Гейтс хочет перевести все богатые страны на искусственную говядину

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Билл Гейтс хочет перевести все богатые страны на искусственную говядину

В своей новой книге «Как избежать климатической катастрофы» основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал о технологических прорывах и политических инициативах, необходимых для того, чтобы ликвидировать выбросы парниковых газов. Один из способов решения проблемы с изменением климата — создание альтернативного мяса, считает предприниматель.

Для того чтобы появился шанс ликвидировать выброс углекислого газа во всех отраслях промышленности и в самых бедных частях мира, человечеству нужен ряд технологических прорывов, считает Гейтс.

Прежде всего, нужны инновации в самых «трудных» отраслях — производстве стали, цемента и в сельском хозяйстве. По его словам, новые технологии сделают сокращение эмиссии СО2 более дешёвым и политически целесообразным.

На последних страницах своей новой книги Гейтс перечисляет способы, с помощью которых правительства могли бы ускорить переход на углеродно-нейтральную экономику. По его мнению, это высокие тарифы на выбросы углекислого газа, стандарты чистого электричества и топлива, а также увеличение ежегодных инвестиций в чистые технологии минимум в пять раз. По его подсчётам, только в США они должны достигнуть $35 млрд.

Раньше Гейтс считал, что в борьбе с изменением климата можно обойтись без привлечения политиков, ограничившись только научной стороной вопроса. В интервью изданию Technology Review он признался, что изменил своё мнение, когда финасировал разработки вакцины от малярии.

По его словам, появление новых вакцин по большей части зависит не от недостатка исследований, а от финансирования, установленных правительством цен и скорости распределения лекарства.

«Моя наивная точка зрения в начале была такой: „Эй, я просто создам вакцину от малярии, и другие люди будут беспокоиться о том, чтобы вывести её на рынок“. Это явно была плохая идея», — сказал Гейтс.

В области сельского хозяйства наиболее недофинасированным направлением, с точки зрения Гейтса, является совершенствование процессов фотосинтеза и азотификации. Инвестиции в эти области позволили бы доработать корм для скота и сократить выбросы метана.

Но чтобы решить проблему с изменяем климата, этого недостаточно, считает предприниматель. По его словам, странам также потребуется создание искусственных альтернатив мясу, по крайней мере, говядине.

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При этом Гейтс понимает, что правительства не могут сказать фермерам в бедных странах, что они не могут больше разводить коров. По его словам, чтобы значительно уменьшить выброс CO2 на фунт говядины, они должны использовать достижения генетики животных.

«Так что нет, я не думаю, что 80 самых бедных стран будут есть синтетическое мясо. Но я действительно считаю, что все богатые страны должны полностью перейти на искусственную говядину. К отличию во вкусе можно привыкнуть, тем более что производители со временем улучшат его», — объяснил он.

Билл Гейтс, искусственное мясо
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