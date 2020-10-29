В Ницце вооруженный ножом неизвестный убил трех человек

В центре Ниццы около церкви Нотр-Дам вооруженный ножом неизвестный напал на людей, три человека погибли. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.
Агентство Reuters со ссылкой на источник в местной полиции сообщило, что в результате нападения была обезглавлена женщина.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в Twitter о задержании нападавшего и выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативные действия.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в связи со случившимся, что при МВД создан кризисный штаб. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс срочно направляются туда, передает радиостанция France Info.
К расследованию нападения подключился отдел прокуратуры по вопросам терроризма.
Нападение было совершено в 09:00 по местному времени (10:00 по Киеву). Злоумышленника задержали через 10 минут после инцидента. Он ранен. BFMTV не располагает подробной информацией о личности преступника и о том, как он действовал на месте преступления.
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