НАБУ начало расследование по закупке вакцины от коронавируса

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук подтверждает информацию о начале расследования уголовного производства по закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
«НАБУ действительно начало расследование по закупке вакцины», — сказал Грищук на брифинге в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.
При этом он не уточнил деталей расследования и названий, отметив лишь, что дело открыто в феврале.
Отвечая на уточняющий вопрос, когда именно было открыто дело о закупке вакцины и есть ли ориентировочная сумма убытков, Грищук сказал: «Все, что могу сказать, — 3 февраля внесены сведения в ЕРДР. Больше информации будет раскрытием тайны». Также он не уточнил, по какой именно статье открыто уголовное производство.
В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник рассказал: «Вопрос вакцины, мне кажется, только начинает приобретать актуальность... В НАБУ уже давно сформированы подразделения, которые работают по специализации, и по Министерству здравоохранения есть целое подразделение детективов, которые занимаются, среди прочего, вопросами, касающимися здравоохранения. Мы осознаем, что актуальность вопроса охраны здоровья не только не будет терять актуальность, а наоборот. Мы видели очень много публикаций по поводу вакцин, понимаем, что там нас будет ждать ответ... Поэтому мы будем пытаться как можно быстрее провести эти расследования и при наличии оснований привлечь к ответственности причастных лиц».
Ранее на сайте Совета общественного контроля НАБУ появилась информация о том, что 3 февраля Бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.
В информации отмечается, что обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.
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