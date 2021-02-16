Миллионы семей в Техасе замерзают без электричества

Резкое похолодание вызвало настоящий хаос в американском штате Техас. Миллионы домохозяйств не имеют отопления и остались без электричества, сообщает Der Spiegel.
Массовые отключения электроэнергии вызваны необычайно холодной зимой с сильными снегопадами. Местные энергосети не справляются с нагрузкой, а многие домохозяйства в штате обеспечиваются энергией за счет ветряных турбин, которые из-за холода тоже выходят из строя. По данным американских источников, к вечеру понедельника без электричества сидели чуть менее 4,4 миллиона семей. В Хьюстоне температура на днях упала до —9 градусов, жители жаловались, что в трубах замерзает вода.
Губернатор штата Грег Эбботт сообщил, что Национальная гвардия помогает замерзающим в своих домах людям, доставляя их в специальные центры обогрева. В штате на границе с Мексикой объявлено чрезвычайное положение.
Необычайно холодная погода затронула не только Техас, но и целый ряд других южных штатов — Алабаму, Теннесси, Оклахому, Канзас и Кентукки. Там тоже наблюдаются отключения электричества.
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