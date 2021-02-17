Грядущее обновление Windows 10 не будет содержать больших изменений

Первое обновление Windows 10 в 2021 году не будет содержать больших изменений. Об этом сообщает Windows Latest со ссылкой на заявление Microsoft для компаний-партнеров.

Первый апдейт носит кодовое название 21H1. Он будет основан на октябрьском обновлении Windows 10. Пользователям это принесет ряд исправлений, направленных на увеличение стабильности системы и некоторые новые функции.

Предварительные сборки Windows 10 21H1 начнут распространяться в ближайшие недели. Релизная версия до конечных пользователей операционной системы доберется весной 2021 года. Пакет обновления займет около 100 МБ на жестком диске.

Серьезные нововведения запланированы в обновлении 21H2, которое известно, как Sun Valley. Ожидается, что вместе с этим обновлением Windows 10 получит обновленный интерфейс, новую панель задач и ряд других изменений.