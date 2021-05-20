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«Нафтогаз» и украинские депутаты призвали США сохранить санкции против «Северного потока-2»

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«Нафтогаз» и украинские депутаты призвали США сохранить санкции против «Северного потока-2»

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, десятки украинских парламентариев и представителей общественности обратились с открытым письмом к США и странам Европы, в котором призывают сохранить санкции против проекта «Северный поток-2».

«Северный поток-2» остается основной геостратегической угрозой для Украины и Европы. Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, наделенные полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта«, — цитирует пресс-служба НАК письмо.

По ее данным, в документе высказывается обеспокоенность в связи с предложениями Государственного департамента США, поданными в Конгресс, по отказу от санкций против компании Nord Stream 2 AG (Швейцария), руководства и сотрудников этой компании.

Авторы письма напоминают, что ранее президент США Джон Байден уже высказал позицию о недопустимости достройки «Северного потока-2», назвав это «плохим соглашением для Европы», реализация которого приведет к усилению энергетической зависимости от России и дестабилизации в Украине.

В «Нафтогазе» отметили, что Европейский парламент также поддерживает немедленное прекращение реализации российского проекта. Поэтому украинские парламентарии и представители общественности обращаются с призывом о прекращении строительства и к Германии.

«Мы поддерживаем призывы США и Европы к Германии о помощи в остановке этого российского геополитического проекта (...) Обходной трубопровод угрожает европейскому единству, противоречит климатическим целям и подрывает совместную энергетическую политику ЕС», — говорится в письме.

Авторы обращения напоминают, что введение в эксплуатацию «Северного потока-2» приведет не только к экономическим последствиям, но и развяжет руки России в дальнейшей военной агрессии против Украины.

«Колеблясь в вопросах применения уже принятого законодательства и введения санкций против компаний, участвующих в прокладке трубопровода, США передают России опасное сообщение, которое повлияет на российское поведение далеко за пределами «Северного потока-2», — указано в документе.

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Как сообщалось, Госдеп в среду передал в конгресс отчет о санкциях, связанных с «Северным потоком 2». Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно отчету, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Нафтогаз України, Северный поток-2
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