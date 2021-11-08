«Нафтогаз» пока не привлекли к сертификации «Северного потока 2» в ФРГ

Украина просит немейкое Федеральное сетевое агентство привлечь ее к процессу сертификации «Северного потока 2», сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь агентства Фите Вульф.

«Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины“ и LLC „Газотранспортная система Украины“ подали заявку на приглашение к процессу», — сказал Вульф в понедельник.

При этом агентство пока не решило, привлекать ли Украину к процессу сертификации «Северного потока 2». «Запросы в настоящее время проверяются. Решения о запросах на приглашение к процессу Федеральное сетевое агентство публикует на своем сайте», — пояснил Вульф.

По регламенту агентства, сообщил Вульф, приглашенные к процессу получают право давать свои заключения в ходе процесса сертификации.

Как сообщил ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон процесс сертификации российского газопровода «Северный поток 2» продолжается, на следующей неделе будет принято решение об участии компании в этом процессе.

«Решение (по участию „Оператора ГТС Украины“ — Ред.) ожидается на следующей неделе», — написал он на своей странице в «Фейсбук» в комментариях под постом.