Украина подала заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока – 2»

НАК «Нафтогаз Украины» подал заявку на участие в сертификации газопровода «Северный поток-2». НАК хочет доказать, что газопровод не может быть сертифицирован.
Об этом заявил глав НАК Юрий Витренко на брифинге.
Как отметил Витренко, «Нафтогаз» считает, что газопровод «Северный поток — 2» не соответствует европейскому законодательству.
«Нафтогаз Украины», как национальная компания, которая возглавляет борьбу за энергетическую безопасность Украины, отстаивает национальные интересы, подала заявку на участие в процессе сертификации оператора «Северного потока 2» перед немецким регулятором«, — сказал он на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
«Наша основная позиция состоит в том, что „Северный поток-2“ не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству», — добавил он.
Витренко напомнил, что Украина является одним из основных участников европейского рынка газа, в частности приобретает значительные объемы на рынках ЕС, и заинтересована в том, чтобы этот рынок был конкурентный. Поэтому сертификация оператора «Северного потока-2» нанесет ущерб конкуренции на европейском рынке, в том числе на немецком, словацком, венгерском, чешском и австрийских рынках.
«Подчеркну, вопрос не только в том, что Украина как транзитная страна страдает из-за того, что Россия использует газ как энергетическое оружие и продолжает это делать. Мы отмечаем, что есть большие риски для безопасности Украины и для безопасности региона», — отметил он.
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