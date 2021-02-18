Миллионы американцев остались без доступа к питьевой воде из-за непогоды

В США около семи миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде из-за необычно холодной и снежной погоды, сообщил телеканал MSNBC.
Ненастье охватило ряд регионов страны, в числе наиболее пострадавших оказался Техас.
В своем репортаже телеканал сообщил о смерти 37 человек в этом штате, некоторые погибли, отравившись угарным газом при попытке согреться.
По данным MSNBC, в Техасе несколько миллионов человек остаются без электричества. Подачу энергии постепенно возобновляют, но возникли сложности со снабжением водой и ее очисткой в Хьюстоне, Арлингтоне, Остине и Сан Антонио.
В отсутствие питьевой воды и дефиците бутилированной жители штата топят снег. Власти издали предупреждение о необходимости кипятить воду.
Ситуация усугубляется тем, что те техасцы, у которых нет перебоев, перестали закрывать краны, чтобы от мороза не лопнули трубы, несмотря на призывы властей не делать этого. Так, мэр Хьюстона Силвестр Тернер обратился к жителям города в «Твиттере», попросив экономить воду, в которой остро нуждаются больницы и другие жители штата.
Пожарные также просят горожан не спускать воду без необходимости, чтобы в водопроводной системе сохранялось нужное давление.
В четверг холодный фронт пришел на Восточное побережье США, снег и ледяной дождь, как ожидается, будут продолжаться в столичном регионе и Нью-Йорке до пятницы.
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