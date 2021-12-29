Илон Маск назвал возможного создателя биткоина

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск в ходе подкаста с Лексом Фридманом опроверг слухи о том, что именно он скрывается за псевдонимом Сатоши Накамото и является создателем биткоина. Бизнесмен предположил, что настоящим Сатоши Накамото может быть работающий в области информатики и криптографии ученый Ник Сабо. По мнению Маска, идеи, которые продвигает Сабо, очень схожи с принципами, лежащими в основе первой криптовалюты.
В 1998 году Сабо создал алгоритм децентрализованной цифровой валюты под названием «bit gold». Несмотря на то, что система не была реализована на практике, ее считают предшественником биткоина. Сабо отрицает свою причастность к разработке первой криптовалюты.
То, что Ник Сабо является настоящим разработчиком биткоина — распространенная теория. Лингвисты Астонского университета в Бирмингеме изучили стиль письма и темы, которые поднимал ученый в области информатики и криптографии. Они во многом совпадали с white paper биткоина.
Аналитики взяли за образец более 40 статей с сайта Сабо и, помимо прочего, заметили одну закономерность — в оригинальной статье Сатоши о биткоине часто встречается двойной пробел. Это может быть связано с использованием редактора LaTeX, для написания оригинала статьи перед его конвертацией в формат PDF. Аналогичная деталь есть и в материалах ученого.
28 декабря бывший сотрудник SpaceX и Tesla Сахил Гупта объяснил, почему он считает Илона Маска Сатоши Накамото. Программист рассказал, что в 2017 году он общался с представителем бизнесмена Сэмом Теллером относительно работы. Теллер отказал ему и посоветовал заняться созданием собственной компании, пояснил Гупта. В конце телефонного разговора разработчик спросил представителя бизнесмена о том, является ли Маск создателем биткоина. Около 15 секунд Теллер молчал, а затем произнес: «Ну, что я могу сказать», отметил Гупта. В подтверждение своих слов программист опубликовал скриншот переписки, в которой он договаривался с Теллером о звонке.
Впервые Гупта заявил, что Илон Маск — это Сатоши Накамото в 2017 году. По мнению экс-сотрудника SpaceX, бизнесмен с высокой вероятностью может быть создателем биткоина, поскольку у него были необходимые для этого ресурсы, знания и мотивация.
Сатоши Накамото — это анонимный разработчик или группа программистов которые в 2008 году опубликовали документ Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (Биткоин: одноранговая платежная система). Через год был создан блокчейн биткоина и добыт первый блок.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016