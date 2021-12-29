Илон Маск назвал возможного создателя биткоина

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск в ходе подкаста с Лексом Фридманом опроверг слухи о том, что именно он скрывается за псевдонимом Сатоши Накамото и является создателем биткоина. Бизнесмен предположил, что настоящим Сатоши Накамото может быть работающий в области информатики и криптографии ученый Ник Сабо. По мнению Маска, идеи, которые продвигает Сабо, очень схожи с принципами, лежащими в основе первой криптовалюты.

В 1998 году Сабо создал алгоритм децентрализованной цифровой валюты под названием «bit gold». Несмотря на то, что система не была реализована на практике, ее считают предшественником биткоина. Сабо отрицает свою причастность к разработке первой криптовалюты.

То, что Ник Сабо является настоящим разработчиком биткоина — распространенная теория. Лингвисты Астонского университета в Бирмингеме изучили стиль письма и темы, которые поднимал ученый в области информатики и криптографии. Они во многом совпадали с white paper биткоина.

Аналитики взяли за образец более 40 статей с сайта Сабо и, помимо прочего, заметили одну закономерность — в оригинальной статье Сатоши о биткоине часто встречается двойной пробел. Это может быть связано с использованием редактора LaTeX, для написания оригинала статьи перед его конвертацией в формат PDF. Аналогичная деталь есть и в материалах ученого.

28 декабря бывший сотрудник SpaceX и Tesla Сахил Гупта объяснил, почему он считает Илона Маска Сатоши Накамото. Программист рассказал, что в 2017 году он общался с представителем бизнесмена Сэмом Теллером относительно работы. Теллер отказал ему и посоветовал заняться созданием собственной компании, пояснил Гупта. В конце телефонного разговора разработчик спросил представителя бизнесмена о том, является ли Маск создателем биткоина. Около 15 секунд Теллер молчал, а затем произнес: «Ну, что я могу сказать», отметил Гупта. В подтверждение своих слов программист опубликовал скриншот переписки, в которой он договаривался с Теллером о звонке.

Впервые Гупта заявил, что Илон Маск — это Сатоши Накамото в 2017 году. По мнению экс-сотрудника SpaceX, бизнесмен с высокой вероятностью может быть создателем биткоина, поскольку у него были необходимые для этого ресурсы, знания и мотивация.

Сатоши Накамото — это анонимный разработчик или группа программистов которые в 2008 году опубликовали документ Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (Биткоин: одноранговая платежная система). Через год был создан блокчейн биткоина и добыт первый блок.