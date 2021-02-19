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Адвокаты Януковича обжалуют решение о признании Майдана ключевым моментом создания Украины

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Адвокаты Януковича обжалуют решение о признании Майдана ключевым моментом создания Украины

Юристы адвокатского объединения «Авер Лекс», которые представляют интересы экс-президента страны Виктора Януковича, обжалуют в местных судах и, возможно, в международном постановление Верховной Рады, в котором события на Майдане 2014 года названы ключевым моментом формирования Украины, а бывший глава государства — узурпатором. Основанием для апелляции защита считает антиконституционность решения украинского парламента, сообщили в пятницу в объединении.

«Постановление Верховной рады о государственном перевороте 2014 года является антиконституционным и в ближайшее время будет обжаловано нами в украинских судах, а в случае необходимости — и в Европейском суде по правам человека», — сказал представитель объединения в комментарии российским СМИ.

По мнению адвокатов, постановление Рады также идет вразрез с Конвенцией по правам человека. «Они (авторы постановления — Ред.) пишут о недопустимости узурпации власти одной из ветвей власти, при этом подменяют собой следствие и суд, прямо называя виновных и в расстрелах, и в потере территориальной целостности Украины. Осуждают противоправную деятельность „отдельных сотрудников правоохранительных органов“, но полностью игнорируют умышленные убийства по меньшей мере 13 правоохранителей митингующими. Утверждают о мирных собраниях как действенном инструменте гражданского контроля, но стесняются признаться, что участников по-настоящему мирных собраний не нужно потом амнистировать по уголовным статьям за терроризм, покушение на жизни высших должностных лиц страны, разбой и грабежи», — указали в адвокатском объединении.

Юристы также напомнили, что представители власти при этом умолчали об информации о возможной причастности лидеров Майдана к поставкам оружия на центральную площадь Киева, о фактах стрельбы по силовикам, а также о возможном бездействии центральной власти при реагировании на ситуацию в Крыму в 2014 году. «В их мире также не существует по меньшей мере половины украинцев, которые не согласны с этим постановлением и продолжают называть события 2014 года государственным переворотом и главной причиной потери территориальной целостности Украины и общего развала государственности», — уточнил партнер объединения, адвокат Януковича Виталий Сердюк.

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Напомним, что 17 февраля Рада приняла постановление с заявлением, приуроченным к седьмой годовщине Революции достоинства. В документе те события в центре столицы названы одним из ключевых моментов формирования украинского государства, а экс-президент Виктор Янукович обвинен в узурпации власти, подрыве национальных интересов при поддержке России и создании условий для потери территорий.

Виктор Янукович, Верховная Рада, Майдан
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