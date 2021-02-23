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В Украине приземлился самолет с первой партией индийской вакцины

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В Украине приземлился самолет с первой партией индийской вакцины

В аэропорту «Борисполь» приземлился самолет, доставивший в Украину первую партию (500 тысяч доз) вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) индийского производства.

Первые дозы отправятся в украинские регионы уже в ближайшее время, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Грузовой самолет с вакциной Oxford / AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине. Первую партию в полмиллиона доз получено. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первому этапу вакцинации», — заявил чиновник в своем Facebook во вторник.

В Украине вакцина была зарегистрирована в понедельник. Замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве сообщал, что вакцина прибудет в Украину в первой половине дня во вторник.

Ранее вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

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Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

вакцина, Covishield
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