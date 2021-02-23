Войти
Байден почтил память умерших от коронавируса граждан США
позиция
Байден почтил память умерших от коронавируса граждан США
Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины
соседи
Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Украину в марте доставят еще вакцину Novavax, а Covishield завтра начнут развозить по регионам

142
В Украину в марте доставят еще вакцину Novavax, а Covishield завтра начнут развозить по регионам

Британское закупочное агентство Crown Agents согласовывает график поставки в Украину американской вакцины Novavax для профилактики от COVID-19, сообщила глава Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко.

«Мы находимся в стадии переговоров с производителем относительно графика поставок вакцины Novavax. Договоренности о закупке есть», — сказала она на брифинге, посвященному прибытию в Украину первой партии вакцины от COVID-19, во вторник, передает Интерфакс-Украина.

По словам Коротченко, вторая поставка вакцины от COVID-19, закупленной за средства госбюджета, состоится в марте. При этом она не уточнила, какая это будет вакцина.

Кроме того, Коротченко сообщила, что Crown Agents также закупила шприцы для инъекций и контейнеры для сбора медицинских отходов в количестве, достаточном для утилизации использованного материала.

По ее словам, в настоящее время 500 тыс. доз вакцины Covishield компании AstraZeneca, прибывшей от завода-производителя в Индии, доставлена на склады госпредприятия «Укрмедпостач». В среду начнется ее развозка в регионы.

Комментируя цену закупки вакцин от COVID-19, Коротченко сказала, что Crown Agents «находится под договором о неразглашении, поэтому не может озвучивать стоимость вакцин».

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что развозка вакцины Covishield начнется одновременно по всем регионам, однако из-за особенностей логистики в некоторые регионы она будет доставлена в тот же день, а в некоторые — на день позже.

Читайте также: Экс-генпрокурор Рябошапка получил награду Госдепа США за борьбу с коррупцией

При этом он подчеркнул: Минздрав не рассматривает сценарий еще одной кампании вакцинации от COVID-19 в течение 2021 года, но предусмотрел средства для закупки вакцины для вакцинации в 2022 году.

«Минздрав не рассматривает сценарий отсутствия иммунитета через шесть месяцев (после первой вакцинации — Ред.), поскольку, согласно нашей информации, иммунитет сохранится как минимум 12 месяцев, если не появится какая-то мутация, которая не была предусмотрена до сих пор. В проекте бюджетной декларации, который Минздрав направил в Минфин, предусмотрена соответствующая сумма для закупки вакцин на 2022 год», — сказал Ляшко.

Он не уточнил, когда в Украину поступит вакцина Pfizer.

Как сообщалось, первые 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield) индийского производства прибыли в Украину во вторник.

вакцина, Novavax, Covishield
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 23 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Юлия Ковалевская
Юлия Ковалевская
народный депутат V и VI созывов

Украинская социология – театр для одного зрителя

Начало 2021-го года характеризовалось на украинском политическом ландшафте, кроме прочего, публикацией целого ряда социологических исследований от фирм «с именами». Событие для старта политического сезона довольно заурядное, если бы не одно «но» – рейтинговые показатели некоторых политиков и партий в финальных вариантах различных презентаций отличаются слишком существенно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016