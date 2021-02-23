В Украину в марте доставят еще вакцину Novavax, а Covishield завтра начнут развозить по регионам

Британское закупочное агентство Crown Agents согласовывает график поставки в Украину американской вакцины Novavax для профилактики от COVID-19, сообщила глава Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко.
«Мы находимся в стадии переговоров с производителем относительно графика поставок вакцины Novavax. Договоренности о закупке есть», — сказала она на брифинге, посвященному прибытию в Украину первой партии вакцины от COVID-19, во вторник, передает Интерфакс-Украина.
По словам Коротченко, вторая поставка вакцины от COVID-19, закупленной за средства госбюджета, состоится в марте. При этом она не уточнила, какая это будет вакцина.
Кроме того, Коротченко сообщила, что Crown Agents также закупила шприцы для инъекций и контейнеры для сбора медицинских отходов в количестве, достаточном для утилизации использованного материала.
По ее словам, в настоящее время 500 тыс. доз вакцины Covishield компании AstraZeneca, прибывшей от завода-производителя в Индии, доставлена на склады госпредприятия «Укрмедпостач». В среду начнется ее развозка в регионы.
Комментируя цену закупки вакцин от COVID-19, Коротченко сказала, что Crown Agents «находится под договором о неразглашении, поэтому не может озвучивать стоимость вакцин».
В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что развозка вакцины Covishield начнется одновременно по всем регионам, однако из-за особенностей логистики в некоторые регионы она будет доставлена в тот же день, а в некоторые — на день позже.
При этом он подчеркнул: Минздрав не рассматривает сценарий еще одной кампании вакцинации от COVID-19 в течение 2021 года, но предусмотрел средства для закупки вакцины для вакцинации в 2022 году.
«Минздрав не рассматривает сценарий отсутствия иммунитета через шесть месяцев (после первой вакцинации — Ред.), поскольку, согласно нашей информации, иммунитет сохранится как минимум 12 месяцев, если не появится какая-то мутация, которая не была предусмотрена до сих пор. В проекте бюджетной декларации, который Минздрав направил в Минфин, предусмотрена соответствующая сумма для закупки вакцин на 2022 год», — сказал Ляшко.
Он не уточнил, когда в Украину поступит вакцина Pfizer.
Как сообщалось, первые 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield) индийского производства прибыли в Украину во вторник.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016