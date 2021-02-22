Зеленский назвал индийскую вакцину Covishield одной из лучших

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает высокое качество вакцины от Covid-19 индийского производства COVISHIELD, о поставках которой в Украину ведутся переговоры.

«Это одна из лучших на сегодня вакцин», — сказал Зеленский в интервью украинским телеканалам в понедельник, отвечая на вопрос об эффективности вакцины COVISHIELD производства Serum Institute India.

При этом он уточнил, что первая партия вакцины, которая будет поставлена в Украину, — производства компании AstraZeneca. «Мы уже говорим о двух вакцинах, на которых мы ставим первые приоритеты: это была Pfizer и AstraZeneca. Сейчас мы говорим об AstraZeneca... мы говорим о первой партии именно AstraZeneca. Но отдельно в Индии мы общаемся еще об одной вакцине», — сказал глава государства.

Отвечая на вопрос, когда стоит ожидать ее прибытия, Зеленский сказал: «Не хочу говорить, когда прибудет — хочу дождаться, когда прибудет. Загружена уже. С завода выехала в нашем направлении».