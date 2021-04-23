Минздрав проверит факты неиспользования вакцины Covishield в областях

Министерство здравоохранения проведет мониторинговый визит в Харьковскую, Одесскую и Запорожскую области, которые до конца не использовали индийские вакцины от COVID-19 AstraZeneca/Covishield из первой партии, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.
«Хотел бы передать публичный „привет“ трем главам департаментов здравоохранения, в частности Харьковской, Одесской и Запорожской областей. Это единственные области, которые нарушили алгоритмы Минздрава и до сих пор не использовали вакцину из первой партии AstraZeneca/Covishield», — сказал он.
«Мы уже перешагнули отметку в 500 тыс. проведенных вакцинаций. Нашим заданием было использовать всю вакцину из первой партии до 9-15 апреля. В этих трех областях есть остатки вакцины, которые не используются. Со следующей недели будут проведены мониторинговые визиты для оценки потенциальных проблем: посмотрим, почему там не используются вакцины», — добавил Ляшко.
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