Трем высокопоставленным экс-сотрудникам «ПриватБанка» выдвинуто подозрение в растрате

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства «ПриватБанка» в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

«Следствием установлено, что в декабря 2016 года трое бывших высокопоставленных сотрудника банка, осознавая, что ПАО КБ „ПриватБанк“, с учетом позиции владельцев его существенного участия, в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 года они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения. Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения — индексированной комиссии в связи с ростом курса гривни к доллару США в пользу связанной с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ней. При этом выплата такой комиссии этими депозитным договорам и дополнительным соглашениям к ним не предусматривалась», — написала Венедиктова на своей странице в Facebook во вторник.

Кроме этого, по ее словам, начисление и выплата вознаграждения были запланированы в нарушение требований закона «О банках и банковской деятельности», которым установлено, что сделки, осуществляющиеся со связанными с банком лицами, не могут предусматривать условий, не являются текущими рыночными.

«Для прикрытия растраты денежных средств „Приватбанка“ трое бывших высокопоставленных лиц решили придать этим банковским операциям вида законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованое решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле подделанное „задним числом“, и решение кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юридического лица в рамках распоряжения „о реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривны к доллару США“ за 2013 год. Таким образом, подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн грн», — написала Венедиктова.

Генпрокурор не назвала фамилий экс-сотрудников банка, которым выдвинуто подозрение, но сообщила, что в их числе — бывший первый заместитель председателя правления «ПриватБанка», который в понедельник пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, однако его самолет был посажен в аэропорту «Борисполь», а экс-сотрудник задержан.

Речь идет об экс-первом заместителе главы ПриватБанка Владимире Яценко.

Кроме того, по словам Венедиктовой, сообщено о подозрении бывшему председателю правления банка и начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица.

«22 февраля 2021 года мной согласовано сообщение о подозрении трем бывшим высокопоставленным ПАО КБ «ПриватБанк» в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.ч.1, 2 ст.366 Уголовного кодекса Украины).