Войти
Байден почтил память умерших от коронавируса граждан США
позиция
Байден почтил память умерших от коронавируса граждан США
Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины
соседи
Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Трем высокопоставленным экс-сотрудникам «ПриватБанка» выдвинуто подозрение в растрате

190
Трем высокопоставленным экс-сотрудникам «ПриватБанка» выдвинуто подозрение в растрате

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о согласовании подозрения трем бывшим сотрудникам из числа руководства «ПриватБанка» в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

«Следствием установлено, что в декабря 2016 года трое бывших высокопоставленных сотрудника банка, осознавая, что ПАО КБ „ПриватБанк“, с учетом позиции владельцев его существенного участия, в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, и понимая, что в связи с этим с 19 декабря 2016 года они потеряют контроль над денежными средствами банка, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения. Он заключался в противоправном начислении и выплате дополнительного вознаграждения — индексированной комиссии в связи с ростом курса гривни к доллару США в пользу связанной с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ней. При этом выплата такой комиссии этими депозитным договорам и дополнительным соглашениям к ним не предусматривалась», — написала Венедиктова на своей странице в Facebook во вторник.

Кроме этого, по ее словам, начисление и выплата вознаграждения были запланированы в нарушение требований закона «О банках и банковской деятельности», которым установлено, что сделки, осуществляющиеся со связанными с банком лицами, не могут предусматривать условий, не являются текущими рыночными.

«Для прикрытия растраты денежных средств „Приватбанка“ трое бывших высокопоставленных лиц решили придать этим банковским операциям вида законных, ссылаясь на якобы заранее принятое и согласованое решение кредитного комитета банка от 2014 года, на самом деле подделанное „задним числом“, и решение кредитного комитета банка от 16 декабря 2016 года, которыми якобы принято решение о применении начисления и выплаты индексированной комиссии по депозитам в пользу связанного с банком юридического лица в рамках распоряжения „о реализации нового депозита с выплатой вознаграждения в связи с ростом курса гривны к доллару США“ за 2013 год. Таким образом, подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн грн», — написала Венедиктова.

Генпрокурор не назвала фамилий экс-сотрудников банка, которым выдвинуто подозрение, но сообщила, что в их числе — бывший первый заместитель председателя правления «ПриватБанка», который в понедельник пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, однако его самолет был посажен в аэропорту «Борисполь», а экс-сотрудник задержан.

Речь идет об экс-первом заместителе главы ПриватБанка Владимире Яценко.

Читайте также: Раде предлагают провести «десоветизацию» украинского законодательства

Кроме того, по словам Венедиктовой, сообщено о подозрении бывшему председателю правления банка и начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица.

«22 февраля 2021 года мной согласовано сообщение о подозрении трем бывшим высокопоставленным ПАО КБ «ПриватБанк» в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.ч.1, 2 ст.366 Уголовного кодекса Украины).

ПриватБанк, Офис генпрокурора
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 23 февраля 2021
Понедельник, 22 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Если власть ведет себя как гопники из подворотни, народ и будет относиться к ним как к гопникам

Зеленский продолжает загонять себя в тупик. Ему явно понравилось сводить счеты - без суда, без следствия, без каких-либо доказательств. Издаём указ – и красота! Юридическая сторона вопроса – по боку. Есть хорошее высказывание Генриха Гейне о том, что «не быть подчинённым никакому закону – значит быть лишённым самой спасительной защиты. Ибо законы должны нас защищать не только от других, но и от себя самих».
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

«Зеленые» герои вчерашних дней

Власть ведет себя «по беспределу»? Не стоит приходить в ужас. Например, я люблю гулять по киевским кладбищам – по тем аллеям, где похоронены «братки». Напомню, что в 90-е годы эти персонажи, сделавшие «жизнь по беспределу» правилом, считали себя бессмертными. Намек понятен?
Юлия Ковалевская
Юлия Ковалевская
народный депутат V и VI созывов

Украинская социология – театр для одного зрителя

Начало 2021-го года характеризовалось на украинском политическом ландшафте, кроме прочего, публикацией целого ряда социологических исследований от фирм «с именами». Событие для старта политического сезона довольно заурядное, если бы не одно «но» – рейтинговые показатели некоторых политиков и партий в финальных вариантах различных презентаций отличаются слишком существенно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016