Суд огласил приговор Стерненко

Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича.

Прокуратура утверждала, что вина обвиняемых, Стерненко и его соратника Руслана Демчука, подтверждается показаниями потерпевшего Сергея Щербича, телефонными биллингами и показаниями свидетеля. Последняя рассказала, что видела, как Щербича затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Оба обвиняемые свою причастность к похищению Щербича полностью отрицали.

Активиста приговорили к 7 годам и трем месяцам лишения свободы. У него конфискуют половину имущества. Стерненко возьмут под стражу в зале суда.

Его адвокат Маси Найем ранее сообщил, что Стерненко обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием), ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение огнестрельного оружия).

«Самая большая санкция предусмотрена ч.2 ст. 187 УК: наказание лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Прокуроры просят восемь лет с конфискацией имущества», — сообщил он.

Ранее Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Если вина будет доказана, активисту грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.