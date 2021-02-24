Кабмин ограничивает пассажирские перевозки в «красных» регионах

Кабинет министров Украины на заседании в среду согласовал введение дополнительных ограничений в части пассажирских перевозок на территории регионов с «красным» уровнем эпидемиологической опасности с доработкой в однодневный срок.

В соответствии с решением Кабмина, на территории регионов, в которых установлен «красный» уровень эпидемиологической опасности, дополнительно к ограничительным противоэпидемическим мероприятиям предлагается, в том числе, запретить:

— регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским электротранспортом и метрополитеном (кроме транзитных перевозок);

— перевозки легковыми авто, если количество пассажиров, включая водителя, составляет более пяти лиц (не считая детей до 14 лет).

Последний пункт, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, направлен на ограничение работы маршрутных такси.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти ограничения вступят в силу через семь дней.

Как сообщалось, со среды, 24 февраля, в Украине начал действовать адаптивный карантин. «Красный» уровень карантина сейчас действует в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.