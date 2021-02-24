В Украине стартовала вакцинация – сделали первые COVID-вакцины

В Украине вакцинировано от коронавируса уже 10 человек. Первые вакцины получили врачи в Черкассах.
Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал во время брифинга.
«В Черкассах у нас уже 10 человек провакциновано. Первым был врач-реаниматолог Евгений Горенко», — заявил Степанов, добавив, что вакцинация «уже планово пошла».
Фотографию с привитым врачом также опубликовал в Facebook недавно назначенный главой Черкасской ОГА Александр Скичко.
Напомним, ранее глава МОЗ заявлял, что Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа вакцинальной кампании.
«Ожидаем поставки вакцин от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX — более 100 тыс. доз, компании Sinovac — около 2 млн доз, компании AstraZeneca — 1,5 млн от Serum Institut и еще около 4 млн доз в рамках COVAX, компании Novavax — 10 млн доз уже подписано и еще на 5 млн планируем в ближайшем времени заключить контракт», — говорил Степанов.
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