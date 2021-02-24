В Украине стартовала вакцинация – сделали первые COVID-вакцины

В Украине вакцинировано от коронавируса уже 10 человек. Первые вакцины получили врачи в Черкассах.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал во время брифинга.

«В Черкассах у нас уже 10 человек провакциновано. Первым был врач-реаниматолог Евгений Горенко», — заявил Степанов, добавив, что вакцинация «уже планово пошла».

Фотографию с привитым врачом также опубликовал в Facebook недавно назначенный главой Черкасской ОГА Александр Скичко.

Напомним, ранее глава МОЗ заявлял, что Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа вакцинальной кампании.

«Ожидаем поставки вакцин от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX — более 100 тыс. доз, компании Sinovac — около 2 млн доз, компании AstraZeneca — 1,5 млн от Serum Institut и еще около 4 млн доз в рамках COVAX, компании Novavax — 10 млн доз уже подписано и еще на 5 млн планируем в ближайшем времени заключить контракт», — говорил Степанов.