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Карантин в Украине продлили до 30 июня

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Карантин в Украине продлили до 30 июня

Правительство Украины продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация прежде всего касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

«Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, продлевает карантин», — заявил Шмыгаль.

В то же время, по его словам, ситуация в Украине с коронавирусом стабилизируется. Однако это не повод возвращаться к вечеринкам и массовым скоплениям людей.

«Сейчас мы можем говорить, что ситуация в Украине стабилизируется. Не только с точки зрения новых случаев, но и с точки зрения нагрузки на медицинскую систему. Но то, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез. Это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляниям, вечеринкам, скоплениям людей», — сказал глава Кабинета министров.

Денис Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома в период майских праздников и Пасхи, так как массовые скопления людей могут привести к новой волне коронавируса.

«В эти дни мы призываем людей оставаться дома», — добавил он.

Премьер отметил, что в пятницу с Советом церквей будет обсуждаться вопрос проведения Пасхальных праздников с соблюдением противоэпидемиологических мер.

«Массовые скопления людей могут привести к новой волне коронавируса», — подчеркнул глава Кабмина.

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Напомним, в Украине зафиксировали рост новых случаев коронавируса — 12 162 новых заражения за сутки. Больше новых случаев в Киеве, Харьковской и Киевской областях.

карантин, Кабмин, Денис Шмыгаль
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