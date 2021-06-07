Кабмин смягчил карантинные ограничения

Кабинет министров Украины смягчил карантинные ограничения, разрешив, в частности, проведение массовых мероприятий (в том числе в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания) с условием нахождения одного человека на 4 кв. м площади здания, территории или наполненностью залов более двух третей мест (размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом).
Это закреплено постановлением Кабмина № 583 от 2 июня 2021года.
Помимо этого, ограничения не применяются при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена, проведенного не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.
Разрешается также прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью залов не более двух третей мест.
Кроме того, «зеленый» уровень эпидопасности будет устанавливаться, если количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней — менее 75, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР или экспресс — тестирования на антиген менее 4%, количество тестирований методом ПЦР или экспресс-тестирования в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — более 300 и на всей территории Украины нет регионов с установленным «красным» уровнем эпидемической опасности.
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