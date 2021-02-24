Венгрия первой в ЕС начала применять китайскую вакцину от COVID-19

Врачи в Венгрии со среды начали применять для иммунизации населения вакцину китайской компании Sinopharm от COVID-19, сообщают европейские СМИ со ссылкой на венгерского премьера Виктора Орбана.
«Сегодня мы начинаем делать прививки китайской вакциной», — сказал Орбан.
Таким образом, Венгрия стала первой в ЕС страной, которая приступила к использованию препарата китайского производства.
Ранее в феврале Венгрия получила первую партию вакцины Sinopharm. В партии 550 тыс. доз. Этого достаточно, чтобы вакцинировать 275 тыс. человек.
В Венгрии для вакцинации уже доступно несколько вакцин, в том числе препарат от Pfizer и российская вакцина «Спутник V».
Власти страны надеются вакцинировать 70% населения к июню 2021 года. С начала пандемии в стране заразились более 410 тыс. человек, более 14,5 тыс. умерли.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016