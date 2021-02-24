Венгрия первой в ЕС начала применять китайскую вакцину от COVID-19

Врачи в Венгрии со среды начали применять для иммунизации населения вакцину китайской компании Sinopharm от COVID-19, сообщают европейские СМИ со ссылкой на венгерского премьера Виктора Орбана.

«Сегодня мы начинаем делать прививки китайской вакциной», — сказал Орбан.

Таким образом, Венгрия стала первой в ЕС страной, которая приступила к использованию препарата китайского производства.

Ранее в феврале Венгрия получила первую партию вакцины Sinopharm. В партии 550 тыс. доз. Этого достаточно, чтобы вакцинировать 275 тыс. человек.

В Венгрии для вакцинации уже доступно несколько вакцин, в том числе препарат от Pfizer и российская вакцина «Спутник V».

Власти страны надеются вакцинировать 70% населения к июню 2021 года. С начала пандемии в стране заразились более 410 тыс. человек, более 14,5 тыс. умерли.