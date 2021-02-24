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Ряд нардепов от «Слуги народа» потребовали судить Стерненко в Киеве

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Ряд нардепов от «Слуги народа» потребовали судить Стерненко в Киеве

Недовольство общественности, вызванное вынесением обвинительного приговора одесскому активисту Сергею Стерненко, является «маркером недоверия общества к судебной системе», говорится в заявлении ряда народных депутатов фракции «Слуга народа», которое размещено в соцсети Facebook.

«Дело Стерненко, которое заинтересованные лица пытаются превратить сегодня в спусковой крючок для дестабилизации украинского общества, на самом деле является лишь маркером крайней степени недоверия к судебной системе. Справедливого недоверия. Судьи-коррупционеры, мотивированные взятками открытия или затягивание рассмотрения дел, заказные решения — признаки современного «правосудие по-украински», — отмечается в заявлении, которое ряд нардепов от «Слуги народа» обнародовали в Facebook в среду.

Парламентарии подчеркивают, что судебная реформа образца 2015-2019 не выполнила своих ключевых задач, в частности, в Украине так и не было восстановлено общественное доверие к судам и их решениям, при этом закрепив на должностях судей, которые не могут восприниматься как добропорядочные.

«Поэтому закаленное войной и революциями гражданское общество нашего государства не может стоять в стороне и требует справедливости», — подчеркнули депутаты.

Они отмечают, что вопрос восстановления справедливого правосудия является важнейшим в Украине.

«Мы считаем именно вопрос восстановления справедливого правосудия наиболее важным для украинского общества сегодня, но осуждаем политические цели дестабилизации страны, которые преследуют некоторые политические силы», — подчеркивают народные избранники.

В связи с этим члены парламентской фракции «Слуга народа», подписавшие данное заявление, обязуются приложить все усилия для проведения настоящей судебной реформы, требуют перевести Стерненко в Киевское СИЗО, а также провести прозрачное и публичное судебное разбирательство этого дела в других инстанциях.

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В то же время они призывают гражданское общество не провоцировать насилие и не давать использовать себя для дестабилизации ситуации в Украине.

«Не дайте себя использовать в грязной политической игре и не позволяйте подменить требование справедливого рассмотрения дела Стерненко попытками дестабилизировать ситуацию в Украине и угрозой незаконного свержения государственной власти», — резюмируют нардепы.

Среди подписавших заявление Елизавета Богуцкая, Никита Потураев, Марьяна Безугла, Елизавета Ясько, Виталий Безгин.

Слуга народа, Сергей Стерненко
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Среда, 24 февраля 2021
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