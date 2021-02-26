Осужденный за похищение и разбой одесский активист Сергей Стерненко не будет просить о помиловании, поскольку не считает себя виновным, кроме того, приговор не вступил в законную силу, заявляет адвокат Маси Найем.

«По амнистии. Во-первых, решение должно вступить в силу, а мы подаём апелляцию. Во-вторых, надо, чтобы Сергей этого захотел. А насколько мне и всем нам известно, версия Сергея в том, что он не виновен, поэтому просить что-то у президента, я уверен, что он не будет», — сказал Найем в пятницу на брифинге в Киеве.

Адвокат отметил, что его подзащитный намерен доказать свою невиновность.

Что касается апелляционной жалобы, то, по словам Найема, у защиты есть месяц для ее подачи.

23 февраля Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Срок отбывания наказания — с 23 февраля 2021 года. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества.