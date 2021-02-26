Крупнейший в мире хедж-фонд назвал условие для инвестиций в биткоин

Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates готов инвестировать в биткоин, если его волатильность снизится, а ликвидность увеличится. Об этом в интервью Bloomberg TV рассказала директор по инвестиционным исследованиям фонда Ребекка Паттерсон. По ее словам, сейчас стоимость главной цифровой монеты может колебаться в пределах 10% из-за публикаций в Twitter. Волатильность биткоина в десять раз выше, чем у американского доллара, оценила Паттерсон. Она уверена, что такой показатель волатильности не подходит большинству институциональных инвесторов.
Еще одной проблемой биткоина представитель Bridgewater Associates обозначила низкую ликвидность. По мнению Паттерсон, увеличить этот показатель можно путем создания регулирующей экосистемы, чтобы обеспечить инвесторам комфортную работу с криптовалютами.
«Чем больше реальной регулируемой экосистемы будет разработано вокруг биткоина и других криптовалют, тем больше других типов инвесторов будут начинать комфортно работать с криптоактивами. Это принесет ликвидность. Это снизит волатильность», — пояснила эксперт.
В конце января текущего года основатель Bridgewater Associates Рэй Далио изменил свое отношение к криптовалюте. Об этом он написал в ежедневном информационном бюллетене компании, который рассылается клиентам фонда. Далио отметил, что в будущем биткоин может стать активом «подобным золоту» и заявил о готовности вложить в главную цифровую монету сумму, которую ему не жалко было бы потерять.
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