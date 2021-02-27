Сторонники Стерненко выдвинули ультиматум власти

У здания Офиса президента на Банковой проходит акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, которому присудили более 7 лет и конфискацию половины имущества за похищение депутата Одесского горсовета в 2015 году, сообщает Интерфакс-Украина.
Перед собравшимися зачитали совместное заявление организаторов акции, друзей Стерненко и адвокатов. «Требования участников акции: во-первых, немедленно освободить Стерненко, второе — обновить судебную систему и перезапустить Высший совет правосудия, третье — избрать новых членов судебных органов путем избрания на честном конкурсе», — говорится в обращении.
«У Зеленского есть неделя, чтобы освободить Стерненко. Мы призываем всех прийти. 7 марта объявляем акцию бессрочной», — заявили организаторы.
Активисты также требуют у президента Владимира Зеленского пересмотра поданных им в Верховную Раду законопроектов о реформировании судебной системы и внесения в них правок, о необходимости которых ранее заявляли международные партнеры.
Колонна из-под Офиса президента начала выдвигаться под лозунги «Свободу политзаключенным» в сторону Офиса генпрокурора, чтобы поговорить с генпрокурором Ириной Венедиктовой.
Протестующие проходят возле здания парламента. Участники акции жгут фаеры и используют дымовые шашки.
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