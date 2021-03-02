В ГБР рассказали, почему Порошенко больше не вызывают на допросы

И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявил, что у Бюро нет оснований для закрытия уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, в рамках расследования ряда дел выполняются международно-правовые поручения.
«В следствии ГБР находится ряд уголовных производств, в которых рассматриваются вопросы правонарушений, в которых принимал участие Порошенко. В настоящее время в этих уголовных производствах выполняются международные запросы... Также продолжаются экспертные исследования», — сказал Сухачев во вторник на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, почему Порошенко не вызывается на допросы, и.о. директора ГБР сказал: «Порошенко допрошен по всем уголовным производствам. У нас нет сейчас оснований его вызывать и безосновательно задавать одни и те же вопросы, поэтому мы ждём результатов международных запросов».
На уточняющий вопрос, когда в ГБР ожидают выполнения международных запросов, Сухачев ответил, что раз в месяц ведомство интересуется этим в Департаменте международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора.
«Сейчас мы не можем принять решения относительно закрытия ни одного из уголовных производств», — подытожил он.
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