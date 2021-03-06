Минздрав хочет оштрафовать «Лекхим» из-за задержки с поставкой китайской вакцины

Из-за просроченных дат доставки в Украину вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac Biotech Минздрав планирует оштрафовать компанию-посредника «Лекхим». Об этом сообщает заместитель министра Игорь Иващенко, передает Reuters.
«Они определенно не придерживаются заявленных сроков. Будут штрафы, которые указаны в контракте», — пояснил он.
Иващенко пояснил, что решение о регистрации препарата не приняли до сих пор.
В договоре сумма штрафа прописана — это 0,01% от стоимости суммы контракта за каждый день опоздания. Украина должна была получить первую партию вакцины еще 6 февраля.
В «Лекхим» отказались комментировали это, лишь отметили, что Украина может получить первую партию вакцины уже 15 марта.
Напомним, в декабре прошлого года Украина заключила контракт с компанией Sinovac Biotech на поставку 1,9 млн доз вакцин против коронавируса.
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