Минздрав хочет оштрафовать «Лекхим» из-за задержки с поставкой китайской вакцины

Из-за просроченных дат доставки в Украину вакцины против коронавируса от китайской компании Sinovac Biotech Минздрав планирует оштрафовать компанию-посредника «Лекхим». Об этом сообщает заместитель министра Игорь Иващенко, передает Reuters.

«Они определенно не придерживаются заявленных сроков. Будут штрафы, которые указаны в контракте», — пояснил он.

Иващенко пояснил, что решение о регистрации препарата не приняли до сих пор.

В договоре сумма штрафа прописана — это 0,01% от стоимости суммы контракта за каждый день опоздания. Украина должна была получить первую партию вакцины еще 6 февраля.

В «Лекхим» отказались комментировали это, лишь отметили, что Украина может получить первую партию вакцины уже 15 марта.

Напомним, в декабре прошлого года Украина заключила контракт с компанией Sinovac Biotech на поставку 1,9 млн доз вакцин против коронавируса.