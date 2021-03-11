Блинкен пообещал усилить поддержку Украины

Соединенные Штаты хорошо осведомлены о вызовах, которые сегодня стоят перед Украиной, и готовы усилить её поддержку в различных сферах.
Об этом заявил в среду в Конгрессе Соединенных Штатов государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ.
«Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку — будь то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии», — отметил глава Госдепартамента.
Он подчеркнул, что Украина отвечает на вызовы агрессии извне, со стороны России, а также на собственные вызовы, включая проблемы коррупции.
«Мы настроены работать над всем этим», — отметил Блинкен.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил в среду на слушаниях в Комитете по международным делам Палаты представителей США.
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