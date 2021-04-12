Блинкен и Столтенберг обсудили ситуацию на границе России и Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в телефонном разговоре в преддверии визита главы американской дипломатии в Брюссель наращивание Россией военного присутствия на границе с Украиной. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
«Госсекретарь Блинкен и генеральный секретарь Столтенберг обсудили целый ряд вопросов, в том числе срочную необходимость для России прекратить агрессивное наращивание сил вдоль границ с Украиной и в оккупированном Крыму», — утверждается в документе.
Напомним, что на востоке страны с конца марта на фронте наблюдается обострение. 26 марта в результате обострения обстановки в Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое были ранены. 5-7 апреля на востоке Украины погибли еще четверо военнослужащих и один получил ранение. Утром 8 апреля также убили бойца ОС, это 11-я потеря за две недели.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Свою обеспокоенность выразил Пентагон, а Европейское командование вооруженных сил США привело войска в полную боевую готовность самого высокого уровня.
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