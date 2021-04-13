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Госсекретарь США заявил о поддержке евроатлантической интеграции Украины

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Госсекретарь США заявил о поддержке евроатлантической интеграции Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе заверил его в поддержке евроатлантической интеграции Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.

«Я встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сегодня, чтобы обсудить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму», — написал Блинкен в Twitter во вторник.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на фоне военной эскалации РФ вдоль украинско-российской границы.

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«Хорошая встреча в Брюсселе с коллегой и другом госсекретарем Блинкеном на фоне опасного стягивания войск и воинственной риторики со стороны РФ. Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации, в частности четко объяснив РФ: цена за всякую новую военную авантюру будет для нее слишком высокой», — написал Кулеба по этому поводу в Twitter.

евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен
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