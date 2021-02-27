В Чехии ограничили передвижение граждан по стране

Правительство Чехии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с связи с коронавирусной инфекцией с 1 марта на три недели ограничило передвижение жителей страны границами районов проживания. Это решение было принято на заседании правительства страны, передает телеканал ČT24.

Исключения можно сделать для поездок на работу, к врачу или для ухода за близкими.

Чтобы воспользоваться исключением и покинуть районы проживания, нужно иметь при себе документ, подтверждающий такую необходимость, например, справку с места работы, сообщается на сайте МВД Чехии. Также граждане смогут написать заявление на специальном бланке с указанием срочности дел, по которым должны покинуть район.

Помимо этого, власти Чехии ограничили на три недели встречи родственников, которые раздельно проживают на территории одного района, если речь не идет о помощи больным или инвалидам.

Чехия разделена на 76 районов. Прага не входит в их число и является отдельным административно-территориальным образованием.

Ранее власти Чехии обязали граждан носить респираторы или надевать сразу две медицинские маски в общественных местах. Дети теперь должны носить только хирургические, а не самодельные маски, но респиратор для них необязателен. Чешский Минздрав обосновал новые требования ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения «британского» штамма коронавируса.

По данным Минздрава Чехии, в стране зарегистрировано 1,2 млн случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже свыше 1 млн человек, скончались почти 20 тыс.