В Чехии ограничили передвижение граждан по стране

Правительство Чехии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с связи с коронавирусной инфекцией с 1 марта на три недели ограничило передвижение жителей страны границами районов проживания. Это решение было принято на заседании правительства страны, передает телеканал ČT24.
Исключения можно сделать для поездок на работу, к врачу или для ухода за близкими.
Чтобы воспользоваться исключением и покинуть районы проживания, нужно иметь при себе документ, подтверждающий такую необходимость, например, справку с места работы, сообщается на сайте МВД Чехии. Также граждане смогут написать заявление на специальном бланке с указанием срочности дел, по которым должны покинуть район.
Помимо этого, власти Чехии ограничили на три недели встречи родственников, которые раздельно проживают на территории одного района, если речь не идет о помощи больным или инвалидам.
Чехия разделена на 76 районов. Прага не входит в их число и является отдельным административно-территориальным образованием.
Ранее власти Чехии обязали граждан носить респираторы или надевать сразу две медицинские маски в общественных местах. Дети теперь должны носить только хирургические, а не самодельные маски, но респиратор для них необязателен. Чешский Минздрав обосновал новые требования ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения «британского» штамма коронавируса.
По данным Минздрава Чехии, в стране зарегистрировано 1,2 млн случаев заражения коронавирусом. Вылечились уже свыше 1 млн человек, скончались почти 20 тыс.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016