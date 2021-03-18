Ветеранов АТО теперь будут вне очереди вакцинировать от COVID

Министерство здравоохранения, чтобы ускорить вакцинацию в Украине, добавило ветеранов антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в категорию общественных деятелей, которые могут привиться остаточными дозами Covishield. Они могут записаться на привику через «Дію» или контакт-цент Минздрава.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что в дорожную карту вакцинации внесли изменения, согласно которым участники боевых действий могут получить прививку остаточными дозами вакцины.

«В случае отказа людей из групп риска, остатки доз с открытого флакона срочно предлагают общественным деятелям, к которым теперь относятся ветераны АТО/ООС. Если вакцину не используют в этот срок, она подлежит утилизации», — говорится в сообщении.

Участники боевых действий могут записаться в лист ожидания через портал или мобильное приложение «Дія», а также через контакт-центр Минздрава.

На портале или в приложении «Дія» нужно авторизоваться с помощью электронной подписи или BankID, указать сферу деятельности и выбрать место вакцинации.