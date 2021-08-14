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Несколько полицейских и нацгвардейцев травмированы в столкновениях с протестующими в центре Киева

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Несколько полицейских и нацгвардейцев травмированы в столкновениях с протестующими в центре Киева

В результате столкновений в ходе акции протеста в центре Киева семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев травмированы, сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

«Участники акций протеста на Банковой не подчинились законному требованию полиции пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ (Офису президента Украины) и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы. Полиция и Нацгвардия были вынуждены применить полицейские меры принуждения, в том числе с применением спецсредств. В результате столкновения 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардийцев получили травмы», — написал Шевченко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Он отметил, что сейчас ситуация спокойная.

«МВД Украины призывает всех участников акции соблюдать порядок, протестировать мирно и отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, мог быть свободно пропущен на площадь перед ОПУ», — отмечается в сообщении.

После этого участники акции протеста направились на Арсенальную, где, по их данным, находится квартира президента.

Участников акции было не более 100 человек. Под домом в присутствии сотрудников правоохранительных органов протестующие подожгли файеры. Местность задымлена.

Как сообщалось, партия «Национальный корпус» заявила о проведении акции в субботу с требованием отказаться от имплементации т.н. «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство и возобновления подачи воды в Крым.

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В заявлении, распространенном ранее, партия обвиняет также президента в репрессиях против т.н «азовского движения», считая их политическим преследованием. Ранее ряд активистов партии были задержаны по подозрению в рэкете.

«Повестка дня нового сезона начнется с вопроса Донбасса и Крыма: от Украины требуют имплементации формулы Штайнмайера и подачи воды в оккупированный Крым. Тем временем руководство государства готовит капитуляцию на фронте: военным запрещают отвечать на обстрелы врага, лишают премий и даже штрафуют за несоблюдение «режима тишины», — говорится в заявлении.

Партия требует «публично отказаться от договоренностей, которые предают национальные интересы нашего государства: от имплементации формулы Штайнмайера, то есть проведения выборов под дулами автоматов и легализации власти боевиков, и от любой возможности подачи воды в Крым, пока он не будет деоккупирован».

полиция, Национальный корпус, Офис президента
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