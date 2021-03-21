На ремонт здания ОП после вчерашних протестов понадобится 2 млн грн

Повреждения здания Офиса президента Украины, которые были нанесены в субботу, 20 марта, в ходе акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных, по предварительным данным, оцениваются примерно в 2 млн грн.

Соответствующее заявление сделала пресс-служба президента в Facebook в воскресенье.

«По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривень. Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими», — говорится в заявлении.

В пресс-службе напомнили, что первые два этажа здания, в котором размещен Офис президента, были построены в конце XIX века, а другие — достроены в начале прошлого столетия.

Напомним, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.

Он отметил, что «разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов».

«Разбитое стекло, таблички на здании Офиса Президента будут заменены на новые. Оскорбительные, матерные надписи будут смыты», — написал Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

«В ОПУ в субботу были сотни людей — большинство из них даже не подозревали, что организаторы акции и несколько десятков неадекватно настроенных молодых попытаются использовать обычных протестующих в таких вот своих попытках что-то демонстративно ломать и провоцировать жесткий ответ от полиции. Разбитое стекло в окнах поменяют, надписи со стен — смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненко сами себя показали разрушителями, уже не исправишь», — заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.