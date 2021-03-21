Войти
Байден обещает поговорить с Путиным «в какой-то момент»
дружба народов
Байден обещает поговорить с Путиным «в какой-то момент»
Зеленский подписал указ о Национальном фонде инвестиций
официально
Зеленский подписал указ о Национальном фонде инвестиций

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

На ремонт здания ОП после вчерашних протестов понадобится 2 млн грн

321
На ремонт здания ОП после вчерашних протестов понадобится 2 млн грн

Повреждения здания Офиса президента Украины, которые были нанесены в субботу, 20 марта, в ходе акции протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных, по предварительным данным, оцениваются примерно в 2 млн грн.

Соответствующее заявление сделала пресс-служба президента в Facebook в воскресенье.

«По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания Офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривень. Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими», — говорится в заявлении.

В пресс-службе напомнили, что первые два этажа здания, в котором размещен Офис президента, были построены в конце XIX века, а другие — достроены в начале прошлого столетия.

Напомним, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.

Он отметил, что «разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов».

«Разбитое стекло, таблички на здании Офиса Президента будут заменены на новые. Оскорбительные, матерные надписи будут смыты», — написал Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

Читайте также: Еще одна область попала в «красную» зону карантина

В Офисе президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

«В ОПУ в субботу были сотни людей — большинство из них даже не подозревали, что организаторы акции и несколько десятков неадекватно настроенных молодых попытаются использовать обычных протестующих в таких вот своих попытках что-то демонстративно ломать и провоцировать жесткий ответ от полиции. Разбитое стекло в окнах поменяют, надписи со стен — смоют. Следы от пиротехники на стенах Офиса президента уберут. А вот то, что друзья Стерненко сами себя показали разрушителями, уже не исправишь», — заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

протесты, Офис президента, Сергей Стерненко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 21 марта 2021
Суббота, 20 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Билоножко
Евгений Билоножко
кандидат философских наук

Право обирати вакцину і не помирати

В ідеальному світі ліки не можуть бути предметом довіри або недовіри. Критерієм використання ліків є їх ефективність, а не країна-виробник. Проте, в реальному світі люди хочуть підкупити закони фізики, математики або біології. Хтось вважає, що вірус обирає вас за національною, релігійною або політичною приналежністю, тому країна виробництва вакцини має значення.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Гора породила мышь, или Санкции США как лакмусовая бумажка слабости украинского государства

Американское правительство вводит санкции против украинского гражданина, коим де-юре является олигарх. Как же реагирует новая властная команда президента Зеленского? Как уже мы говорили, Офис Президента реагирует жизнерадостным твиттом в поддержку американских санкций против украинского гражданина. Но как быть с принципом равенства всех перед законом и тем, что каждый гражданин имеет право на защиту со стороны своего государства?!
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Вакцина искренности против пандемии озлобленности

Стартовавший недавно авторский проект Оксаны Марченко «Паломница», вопреки «неформатности» тематики, с точки зрения неких «канонов хайповости» YouTube, вызвал очень оживленный интерес и стремительно набирает популярность.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016