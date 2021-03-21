Еще одна область попала в «красную» зону карантина

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина. «Красная» зона вновь увеличилась, в нее попала Киевская область.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
По состоянию на сегодня, 21 марта, в «красной» зоне карантина находятся:
В «оранжевой» зоне сегодня находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в «желтой» зоне карантина.
В «красной» зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения. В этой зоне запрещено:
Напомним, в Киевской области уже начали действовать усиленные карантинные ограничения, введенные местными властями.
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