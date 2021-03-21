Еще одна область попала в «красную» зону карантина

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень областей по зонам карантина. «Красная» зона вновь увеличилась, в нее попала Киевская область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

По состоянию на сегодня, 21 марта, в «красной» зоне карантина находятся:

Киев;

Киевская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Одесская область;

Черновицкая область.

В «оранжевой» зоне сегодня находятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области в «желтой» зоне карантина.

В «красной» зоне карантина действуют наиболее жесткие ограничения. В этой зоне запрещено:

прием посетителей заведениями общественного питания и культуры;

проведение массовых, спортивных и других мероприятий;

прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах;

деятельность непродовольственных рынков;

посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов;

осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают делать остановки поезда).

Напомним, в Киевской области уже начали действовать усиленные карантинные ограничения, введенные местными властями.