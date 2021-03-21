Задержанному участнику акции на Банковой вручили подозрение

Задержанному правоохранителями в субботу вечером участнику акции под Офисом президента Украины Владу Сорду сообщили о подозрении в «хулиганстве с использованием оружия», сообщил адвокат Сорда Дмитрий Мазурок.
По его словам, Сордо задержали в 21:35 20 марта, и, согласно Уголовно-процессуального кодекса Украины, в течение суток, то есть до 21:35 21 марта ему должны были вручить подозрение. «Узнать о том, получил ли ее задержанный, защитнику удалось только к вечеру, поскольку следователь был не на связи», — цитирует адвоката на своем сайте издание «Суспильне».
«Я весь день ждал вызов следователя. От журналистов, от коллег я узнал, что полиция сообщила о вручении подозрения, и сейчас вопрос рассматривается судом. К сожалению, следователь был целый день не на связи. Только под вечер удалось с ним созвониться », - рассказал адвокат.
Копию подозрения следователь пообещал прислать защите Сордо позже. Как сообщил защитник, дело Сордо скорее всего рассмотрят во второй половине 22 марта, или утром 23 марта в Печерском районном суде Киева.
«Ветерану инкриминируют „хулиганство с использованием оружия“. Защита будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест», — заявил адвокат.
Как сообщалось, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.
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