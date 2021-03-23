Еще одному участнику субботней акции под ОПУ вручили подозрение

Лидеру движения «Гонор» Сергею Филимонову вручили подозрение в хулиганстве с применением оружия, о чем он сам сообщил в Facebook. Филимонов участвовал в акции, которая 20 марта состоялась у Офиса президента в поддержку Сергея Стерненко и других арестованных националистов.
«Мусора вручили подозрение. Статья 296 ч. 4. Не захотели ждать адвоката», — написал Филимонов.
В указанной статье Уголовного кодекса говорится о хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.
Отметим, что сегодня суд планирует избирать меру пресечения еще одному участнику акции под ОПУ Владу Сорду. Полиция ему инкриминирует «хулиганство с применением оружия».
Накануне замминистра МВД Антон Геращенко заявил о том, что полиция собирается вскоре объявить новые подозрения участникам акции в поддержку Сергея Стерненко. По его словам, во время акции якобы «были попытки провокаторов вызвать насилие, вызвать полицию для того, чтобы пролилась кровь».
Активисты пришли на Банковую 20 марта. Они требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой, а также «отстранения» заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова от «управления» судебной системой страны.
Во время акции участники обрисовали стены здания Офиса президента, выбили двери и окна, а также пытались поджечь табличку с надписью «Президент Украины».
В полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 статьи 296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Замглавы МВД Антон Геращенко отметил, что к ответственности планируется привлечь несколько десятков активистов.
В Офисе президента оценили ущерб, нанесенный протестующими, в 2 млн гривень, а также обвинили в провокации противников действующей власти.
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