Степанов анонсировал продление карантина до конца года

Карантинные ограничения в Украине будут действовать до конца года, заявляет министр здравоохранения Максим Степанов.
«До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях»,- сказал Степанов в эфире телеканала «Украина 24» в пятницу.
Помимо этого, по словам министра, рост заболеваемости в Украине будет продолжаться еще две-три недели.
«Сейчас очень сложный период. Еще минимум две-три недели у нас может быть рост по разным регионам. По нашим расчетам мы можем выйти на 25 тыс. заболевших в сутки на протяжении двух-трех недель»,- сказал Степанов.
Напомним, что за вчера Министерство здравоохранения Украины подтвердило 18 132 новых случая заражения коронавирусом в стране. Антирекорд по новым случаям коронавируса в Украине фиксируют уже второй день подряд. Вчера сообщили о 16 669 новых заражениях.
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