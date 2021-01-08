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Степанов объяснил смысл нынешнего локдауна

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Степанов объяснил смысл нынешнего локдауна

Действие в Украине локдауна с 8 по 24 января совпадает с инкубационным периодом COVID-19 у тех людей, которые инфицировались во время новогодних праздников, отмечает министр здравоохранения Максим Степанов.

«Период введения усиленных карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года совпадает с завершением инкубационного периода заболевания COVID-19 у людей, которые инфицировались во время новогодних праздников. Думаю, что всем понятно, когда происходит большое скопление людей, то, что было во время новогодних праздников...понятно, что количество инфицированных при таких условиях растет», — сказал Степанов на пресс-брифинге в Киеве.

Он подчеркнул, что указанный инкубационный период в 14 дней будет выпадать на время действия усиленных карантинных мер.

Министр также добавил, что во время празднования новогодних праздников произошло активное перемещение граждан по территории Украины и за ее границами, что повысило риск распространения заболевания, и что в дальнейшем составит дополнительную нагрузку на медицинскую систему.

Также Степанов отметил, что на данный момент в Украине одна треть всех пациентов с COVID-19 — это пациенты в тяжелом состоянии.

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Ранее Степанов сообщил, что эпидемиологи считают необходимым проведение жесткого карантина с 8 по 24 января из-за прогнозируемого увеличения нагрузки на медицинскую систему.

"После новогодних праздников у нас будет рост заболеваемости, что увеличит нагрузку на медицинскую систему. Также, начиная с третьей недели января, увеличивается заболеваемость гриппом, мы ожидаем в средине февраля пиковую заболеваемость. Эпидемиологи считают необходимым проведение жесткого карантина с 8 по 24 января, чтобы сбить волну заболеваемости и пройти до весны без введения жесткого карантина",- отметил министр.

карантин, Максим Степанов, локдаун
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 4 минуты назад

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