Минздрав хочет вернуться к системе адаптивного карантина

Министерство здравоохранения намерено вернуться к системе адаптивного карантина в Украине, когда ограничения применяются к региону, где фиксируются вспышки заболеваемости, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.
«На протяжении этой недели мы проанализируем эпидситуацию в регионах и хотим вернуться к адаптивному карантину», — сказал он.
Степанов добавил, что жесткие карантинные ограничения уже показывают результат и дадут его в будущем. «Мы считаем, что эти карантинные ограничения улучшат ситуацию в будущем. Этот этап карантинных ограничений также даст результат, как и карантин выходного дня», — сказал он.
По словам министра, за минувшую неделю в Украине выявили 30,612 тыс. случаев заболеваемости, что почти на 14 тыс. меньше, чем на предыдущей неделе.
«За минувшую неделю провели 144,28 тыс. тестирований методом ПЦР, 20,207 тыс. исследований на антиген. За это время госпитализировали 11,63 тыс. человек — меньше, чем на предыдущей неделе, когда госпитализировали 13,555 тыс. пациентов. Также сохраняется тенденция к превалированию количества выписанных пациентов над госпитализированными», — добавил Степанов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016