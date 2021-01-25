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Минздрав хочет вернуться к системе адаптивного карантина

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Минздрав хочет вернуться к системе адаптивного карантина

Министерство здравоохранения намерено вернуться к системе адаптивного карантина в Украине, когда ограничения применяются к региону, где фиксируются вспышки заболеваемости, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

«На протяжении этой недели мы проанализируем эпидситуацию в регионах и хотим вернуться к адаптивному карантину», — сказал он.

Степанов добавил, что жесткие карантинные ограничения уже показывают результат и дадут его в будущем. «Мы считаем, что эти карантинные ограничения улучшат ситуацию в будущем. Этот этап карантинных ограничений также даст результат, как и карантин выходного дня», — сказал он.

По словам министра, за минувшую неделю в Украине выявили 30,612 тыс. случаев заболеваемости, что почти на 14 тыс. меньше, чем на предыдущей неделе.

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«За минувшую неделю провели 144,28 тыс. тестирований методом ПЦР, 20,207 тыс. исследований на антиген. За это время госпитализировали 11,63 тыс. человек — меньше, чем на предыдущей неделе, когда госпитализировали 13,555 тыс. пациентов. Также сохраняется тенденция к превалированию количества выписанных пациентов над госпитализированными», — добавил Степанов.

карантин, Максим Степанов
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