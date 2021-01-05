Степанов озвучил, чем разрешат торговать во время жесткого карантина

Торговля продуктами питания, ветеринарными препаратами и лекарственными средствами разрешена во время жесткого карантина, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

«Во время жесткого карантина с 8 по 24 января разрешается торговля продуктами питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, лексредствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений. Торговля другими группами товаров может осуществляться исключительно при адресной доставке заказов», — сказал он, отметив, что информация о якобы запрете продажи лексредств и ветпрепаратов не соответствует действительности.

«Был еще вопрос по бытовой химии. Полагаю, сегодня мы сделаем уточнение на заседании Кабмина», — добавил он.