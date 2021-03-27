В Каире не менее девяти человек погибли при обрушении жилого дома

Девять человек погибли при обрушении десятиэтажного жилого дома в Каире, 30 человек пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла ночью в районе с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс на востоке столицы Египта. Спасатели разбирают завалы в поисках выживших и тел погибших. Несколько человек были спасены из-под обвалившихся конструкций, по мере продвижения в глубь завала растет и список жертв.

По предварительным данным, домовладелец незаконно надстроил два этажа. Прокуратура инициировала проверку.

Подобные инциденты — не редкость в Египте, где зачастую здания сооружаются и надстраиваются без санкций властей и вопреки элементарным правилам строительства. Многие дома, возведенные еще в начале прошлого века, давно требуют капитального ремонта, а большинство новых в столице и других городах не отвечает современным техническим стандартам. По оценкам экспертов, только в одном Каире около 40% жилых построек нигде не зарегистрированы и возведены с нарушениями, главным образом это касается бедных кварталов.