СМИ сообщили о гибели более ста человек в ходе протестов в Мьянме

Силы безопасности Мьянмы убили по меньшей мере 114 человек по всей стране при разгоне протестов в субботу, 27 марта, сообщают Reuters и Myanmar Now. AFP пишет о 90 жертвах.

По данным Myamnar Now, военные открыли стрельбу по протестующим в более чем 40 городах, больше всего погибших зафиксировано в Янгоне и втором по величине крупнейшем городе Мандалай. Среди погибших есть дети. Издание пишет, что это самое больше число жертв за день с начала февраля, когда в стране произошел военный переворот.

Как сообщает правозащитная организация «Ассоциация помощи политическим заключенным», по состоянию на 27 марта общее число умерших при разгоне протестов в Мьянме достигло 423, было задержано более 2,4 тыс. человек.

27 марта в Мьянме — День вооруженных сил. В столице страны Нейпьидо прошел военный парад, на котором присутствовали представители восьми иностранных государств: России, Китая, Индии, Пакистана, Бангладеш, Вьетнама, Лаоса и Таиланда.

Произошедшее в Мьянме осудил Евросоюз, назвав минувший день «днем террора и бесчестия»: «Убийство безоружных гражданских лиц, в том числе детей, не имеет оправдания». Посол США Томас Вайда призвал к немедленному прекращению насилия. Посол Великобритании в Мьянме Дэн Чагг в свою очередь сказал, что вооруженные силы Мьянмы «покрыли себя позором».

Военные захватили власть в Мьянме 1 февраля. В этот день должен был начать работу избранный в ноябре парламент, которому предстояло утвердить новый состав правительства. Армия заявила, что их вмешательство в политическую ситуацию обусловлено фальсификациями со списками избирателей в ходе парламентских выборов и начавшимися из-за этого волнениями.

Президента страны Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководителей правящей партии «Национальная лига за демократию» взяли под стражу. Командующий вооруженными силами, старший генерал Мин Аунг Хлайн стал временным президентом. На фоне протестов после переворота в крупные города ввели военную технику, митингующих разгоняли стрельбой на поражение, слезоточивым газом, световыми и шумовыми гранатами. Страна находится в режиме чрезвычайного положения. 5 марта США ввели санкции против МВД и Минобороны Мьянмы.