Украина ожидает 117 тысяч доз вакцины «Pfizer»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в рамках глобальной программы COVAX ожидаются поставки в Украину 300 тыс. доз вакцины «AstraZeneca» и 117 тыс. доз — «Pfizer», вакцинация второй дозой начнется с конца мая, сообщается на сайте главы государства.

«Ожидается, что в ближайшее время Украина получит в рамках программы COVAX 300 тыс. доз вакцины „AstraZeneca“ и 117 тыс. доз вакцины „Pfizer“. Вакцинация второй дозой начнется с конца мая, то есть через 12 недель после первой прививки. Именно по такому алгоритму формируется прочный иммунитет», — цитирует Зеленского его пресс-служба по итогам селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Как сообщается, Украина продолжает переговоры по прямым контрактам на закупку вакцин, что позволит охватить прививками как можно большее количество украинцев.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что «отныне уже должны работать более 1200 пунктов вакцинации».

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время в Украине зафиксировано 316 тыс. 777 активных больных COVID-19. На первом месте по этому показателю — Киев, на втором — Одесская область, на третьем — Львовская.

Он добавил, что в настоящее время из 75 158 коек загружено 44 369.