В Суэцком канале только сегодня рассосется «пробка»

Последние оставшиеся суда, которые застряли из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале, пройдут через судоходный путь в субботу, объявило Управление Суэцкого канала, передает Sky News Arabiya.
Глава Управления Усама Рабийе уточнил, что в субботу в оба направления пройдут 85 судов, включая оставшееся 61 судно, которое ожидало его разблокировки. Всего же в очереди на прохождение через канал оказались 422 судна.
В сутки через Суэцкий канал проходят примерно 50 судов.
Накануне власти начали расследование причин, по которым Ever Given сел на мель. В ближайшее время будут объявлены его результаты, заверил Рабийе.
Об успешной разблокировке Суэцкого канала стало известно в понедельник, 29 марта. Рабийе тогда уточнял, что для ликвидации очереди из судов канал будет работать круглосуточно и предположил, что нормальный пропускной режим может быть восстановлен в течение трех с половиной дней.
Для того, чтобы снять судно с мели, власти проводили дноуглубительные работы с использованием земснарядов. Помимо этого, гигантские буксиры пытались стянуть контейнеровоз с мели, а экскаваторы убирали песок от его бортов. Всего за время спасработ было вывезено 27 тыс. куб. м песка. Освободить судно в итоге удалось во время прилива.
Ever Given отвели на стоянку и в тот же день возобновилось движение по каналу. Контейнеровоз останется там до завершения расследования обстоятельств, приведших к инциденту. Рабией уточнял, что расследование займет не менее недели. Суммарный ущерб от блокировки канала может составить около $1 млрд. В итоговую сумму войдут в том числе затраты на работу буксиров и дноуглубительных судов.
Глава администрации Суэцкого канала, советник президента Египта Мохаб Мамиш уже заявил, что, по его мнению, Ever Given сел на мель из-за того, что команда не могла контролировать его при сильном ветре.
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