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В Великобритании семеро привитых AstraZeneca умерли после образования тромбов

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В Великобритании семеро привитых AstraZeneca умерли после образования тромбов

Семь жителей Великобритании, привившихся вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, умерли после образования у них тромбов. Об этом в субботу сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства.

Ранее регулятор проинформировал, что в период до 24 марта включительно в стране было получено 22 сообщения о случаях тромбоза синусов твердой мозговой оболочки и восемь сообщений о других случаях тромбообразования на фоне тромбоцитопении. При этом медицинские власти заявили, что пока нет данных, которые бы свидетельствовали о возможной взаимосвязи между применением оксфордского препарата и образованием тромбов. Всего, по состоянию на 24 марта, жителям королевства было введено 18,1 млн доз вакцины компании AstraZeneca. «Польза от применения вакцин от COVID-19 AstraZeneca в вопросе предотвращения заражения и заболевания в тяжелой форме по-прежнему перевешивает любые риски», — подчеркнула глава MHRA Джун Рейн.

В то же время регулятор пока не получал информации о похожих случаях образования тромбов среди привитых вакциной американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, которая используется в стране не так широко, как препарат компании AstraZeneca.

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В прошлом месяце после сообщений о том, что несколько человек из разных стран Европы, получивших вакцину от AstraZenecа, умерли в результате образования тромбов в сосудах головного мозга, ряд государств временно приостановили использование препарата. Большинство из них начали вновь применять британскую вакцину после того, как MHRA и Европейское агентство лекарственных средств объявили о ее безопасности и эффективности. В самом Соединенном Королевстве использование вакцины не останавливалось.

Великобритания, AstraZeneca
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