Онлайн-брокер Robinhood сообщил о рекордном росте числа криптотрейдеров

Популярное приложение для розничных инвесторов Robinhood сообщило, что в первом квартале 2021 года в операциях с криптовалютами на этой площадке участвовало 9,5 млн пользователей, передает Reuters со ссылкой на сообщение компании. Это почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Robinhood запустили в 2015 году как инструмент торговли на бирже, ориентированный на небольших частных инвесторов.
В конце января приложение оказалось в центре скандала из-за ограничения операций по акциям GameStop и других компаний, которые скупали пользователи Reddit. Частные инвесторы тогда обвиняли Robinhood в предательстве, считая, что компания продалась хедж-фондам.
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