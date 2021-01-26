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Акции Beyond Meat подорожали на треть после новости о партнерстве с PepsiCo

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Акции Beyond Meat подорожали на треть после новости о партнерстве с PepsiCo

Производитель «растительного мяса» Beyond Meat и один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков и продуктов PepsiCo объявили о создании совместного предприятия. Новая компания PLANeT Partnership будет разрабатывать и продавать закуски и напитки с заменителями на растительной основе.

По словам генерального директора Beyond Meat Итана Брауна, партнерство с PepsiCo предоставит производителю «растительного мяса» доступ к дистрибьюторским и маркетинговым ресурсам компании и позволит открыть новые производственные линии. Финансовые условия партнерства не разглашаются.

Акции Beyond Meat отреагировали на новость ростом на 32% — до $209 за бумагу на торгах биржи NASDAQ. На максимуме рост котировок достигал 39%, а цена поднималась до $221 за акцию.

В середине января компания Beyond Meat также сообщила, что договорилась о партнерстве с сетью ресторанов быстрого питания Taco Bell, подразделением корпорации Yum! Brands Inc. Во время пандемии Taco Bell была вынуждена сократить меню, чем огорчила клиентов — приверженцев вегетарианской еды. Сеть попытается вернуть вегетарианцев при помощи новых блюд, которые создаст совместно с Beyond Meat.

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Beyond Meat — один из крупнейших в мире производителей «растительного мяса». Линейка компании включает продукты, которые имитируют вкус и фактуру курицы, свинины и говядины. По состоянию на конец сентября 2020 года продукты Beyond Meat были доступны примерно в 122 тыс. точек розничной торговли и общественного питания в более чем 80 странах мира. По оценкам инвесткомпании Jefferies, на долю Beyond Meat сейчас приходится около 13% рынка растительного мяса в США.

PepsiCo, искусственное мясо, Beyond Meat
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Вторник, 26 января 2021
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