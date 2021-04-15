В Европе первая страна полностью отказалась от вакцины AstraZeneca

Дания полностью прекратила использование вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca. Об этом сообщило управление по здравоохранению страны.

«По нашей оценке, основанной на научных выводах, есть реальный риск серьезных побочных эффектов, связанных с использованием вакцины..., поэтому мы решили исключить ее из нашей программы вакцинации», — заявил глава ведомства Серен Брострем.

Власти Дании согласны с выводами Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о том, что преимущества препарата превышают возможные риски, отметили в управлении. При этом ведомство напомнило о призыве европейского регулятора во время прививочной кампании на национальном уровне отдельно учитывать ситуацию в каждой стране.

Таким образом, Дания стала первой европейской страной, которая запретила использование вакцины от AstraZeneca для всех групп населения.

Датские власти приостановили применение препарата 11 марта. Поводом стали случаи образования тромбов и нарушения свертываемости крови у привитых и несколько случаев смерти. С тех пор в прививочной кампании в стране используются вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna.

Помимо этого, о временном отказе от вакцины AstraZeneca объявили Австрия, Люксембург, Норвегия, Италия, Швеция, Финляндия и многие другие страны. Некоторые из них, в том числе Исландия и Ирландия, не вернулись к использованию препарата после заявлений EMA о том, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет. Франция, Испания, Германия, Португалия и ряд других стран возобновили применение вакцины.

В самой AstraZeneca также подчеркивали, что доказательств того, что к образованию тромбов привело именно использование вакцины, нет. Ранее компания отмечала, что препарат «хорошо переносится».

6 апреля представитель EMA Марко Кавалери заявил, что связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и тромбозами все же есть, но что именно вызывает такую реакцию, пока неизвестно. Регулятор потребовал включить риск возникновения тромбов в список редких побочных эффектов препарата, однако заявил, что пользы от него намного больше, чем рисков.